2019-10-17T14:51:05+03:00
Общество

Андрей Травников выступил за увеличение поддержки социально ориентированных НКО

Новосибирская область лидирует по количеству и объему субсидий некоммерческих организаций
Ульяна ДЖАНКОВА
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В обсуждениях гражданского форума принял участие губернатор Андрей Травников. Фото: nso.ruВ обсуждениях гражданского форума принял участие губернатор Андрей Травников. Фото: nso.ru
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Вопросы развития благотворительности в регионе обсудили на площадке IX Гражданского форума Новосибирской области «Гражданский диалог». В обсуждении приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, директор департамента стратегического развития и инноваций министерства экономического развития РФ Артем Шадрин, а также исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

— Новосибирская область в числе лидирующих регионов по количеству и объему фонда субсидиарной поддержки некоммерческих организаций, наши общественники в очередной раз достаточно неплохо участвовали в этом году в конкурсе президентских грантов. Конечно, необходимо увеличивать направления и объем поддержки, остро звучит вопрос доступа к рекламной инфраструктуре, для размещения социальной рекламы, все это будет делаться. Требуется выработать новые форматы взаимодействия между участниками процесса — это власть, некоммерческие организации, бизнес, научиться говорить на одном языке. В современном мире нужно больше и смелее рассказывать о добрых делах, благотворителях со стороны бизнеса, общественниках, реализующих благотворительные проекты, — отметил Губернатор Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области уделяет особое внимание поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Количество социальных проектов, реализуемых некоммерческими организациями постоянно растет.

— Динамика у области, я бы сказал, превосходная. Мы поднимали сегодня эту историю, что всего лишь пять лет назад побеждало за год 14 проектов на 15 миллионов рублей. Сейчас мы с вами имеем 81 проект по 2019 году, почти 150 миллионов рублей. В десять раз президентская поддержка увеличилась. То, что организации побеждают, в таком количестве и на такие суммы — это первое место в Сибирском федеральном округе по 2019 году, говорит об очень устойчивой и системной работе самих НКО, и тех, кто с ними работает, — отметил Антон Долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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