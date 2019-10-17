2019-10-17T14:11:06+03:00
Общество

Тот еще жук: доисторическое насекомое назвали в честь сибирского Левши

Сибиряк Владимир Анискин утверждает, что это было для него неожиданностью
Алена КУЛЕШОВА
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В честь новосибирского микроминиатюриста назвали нового вида жука. Фото: Владимир АнискинВ честь новосибирского микроминиатюриста назвали нового вида жука. Фото: Владимир Анискин
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В честь популярного новосибирского микроминиатюриста Владимира Анискина назвали новый редкий вид жука. Он будет называться «Cenocephalus aniskini Legalov, sp. nov».

Открыл его доктор биологических наук Андрей Легалов из Институт систематики и экологии животных СО РАН, тоже, кстати, Новосибирском. Для ученого это уже не первое открытие нового вида насекомых, ведь его основное направление научных интересов — палеоэнтомология. Поэтому он много времени уделял изучению насекомых в янтаре и отпечатках.

Именно так ему удалось найти и этого жука. К Андрею Легалову попал в руки небольшой инклюз с насекомым. Ученый не мог определить происхождение янтаря и за помощью он обратился к Анискину.

Для ученого подобное открытие - уже не первое. Фото: Владимир Анискин

Для ученого подобное открытие - уже не первое. Фото: Владимир Анискин

Посовещавшись с коллегами, мы решили попробовать метод лазерно-индуцированной флюоресценции. Рассмотрев при помощи лазера несколько образцов с янтарем из разных месторождений, мы получили спектры каждого из них. В этом нам помогал также мой коллега Маслов Николай Анатольевич. В итоге, анализ определил, что янтарь с «жуком» оказался балтийским.

— В благодарность за помощь в определении месторождения янтаря, Андрей Легалов и поставил мое имя в названии вида жука, — пишет на своей странице Вконтакте Владимир Анискин. — Для меня это большая честь. Хотя моя роль в проведенном небольшом исследовании менее чем скромная — посредническая — но право давать имя принадлежит тому, кто обнаружил новый вид — самому ученому.

Статья с описанием новых видов насекомых, в том числе и жука, названного в честь новосибирского умельца, была отправлена в научный журнал. После того, как она будет опубликована, можно будет уже официально говорить о признании открытия нового вида и закреплении его имени — Cenocephalus aniskini.

ИСТОЧНИК KP.RU

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