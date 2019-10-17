В Новосибирске столкнулись 4 автомобиля: в страшной аварии погиб водитель
В четверг, 17 октября, страшная авария произошла на пересечении улиц Жуковского и Ереванской: там столкнулись сразу четыре автомобиля.
- - Водитель «ГАЗели» ехал по улице Жуковского в сторону улицы Северной на жёлтый сигнал светофора. В этот момент автомобиль Lexus, за рулем которого была женщина, поворачивая налево на улицу Жуковского на тот же сигнал светофора, - сообщается на странице группы «Инцидент Новосибирск». – Сибирячка не пропустил «ГАЗель» и произошла авария.
От удара автомобиль Lexus отбросило на автомобиль Kia Rio сервиса «Яндекс Такси». Автомобиль «ГАЗель» отлетел и ударил стоящую Volkswagen и врезался в столб. Увы, безпосрадавших не обошлось:
- Водитель «ГАЗели» погиб на месте аварии, - продолжают в группе «Инцидент».
Теперь во всех обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.
Жесть! В массовой аварии в Новосибирске погиб водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU