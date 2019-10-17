«Не пугайтесь, на учительницу похож»: Шура высмеял собственный неудачный макияж

СЕГОДНЯ 06:09 2019-10-17T06:09:23+03:00

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Певец Шура известен своей экстравагантностью: он не пренебрегает сценическим макияжем, чтобы выглядеть эффектно на концерте. Но, похоже, перед концертом в Ульяновске что-то пошлпа не так, и с мейкапом стилист явно переборщил. О чем сам артист с юмором рассказал на своей странице в «Инстаграме».

- Ребятушки, не пугайтесь! Что-то сегодня с косметикой переборщили, и уже, главное, не подтереть, потому что сейчас на сцену выходить, - посетовал Шура. - Я сегодня похож на учительницу первую мою на выпускном: она сегодня сидела с бутылкой красного вина с таким же мейкапом и в таком же пиджаке.

Пользователи соцсетей самоиронию Шуры оценили и тоже юморят и не скупятся на комплименты певцу в комментариях:

- Александр, вы просто шикарный!

- Похож на страшную Бабу Ягу.

- Саша, парика явно не хватает, - пишут комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/738308" frameborder="0"></iframe> Шура высмеял собственный жуткий макияж, в котором он похож на учительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU