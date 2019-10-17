«Не пугайтесь, на учительницу похож»: Шура высмеял собственный неудачный макияж
Певец Шура известен своей экстравагантностью: он не пренебрегает сценическим макияжем, чтобы выглядеть эффектно на концерте. Но, похоже, перед концертом в Ульяновске что-то пошлпа не так, и с мейкапом стилист явно переборщил. О чем сам артист с юмором рассказал на своей странице в «Инстаграме».
- Ребятушки, не пугайтесь! Что-то сегодня с косметикой переборщили, и уже, главное, не подтереть, потому что сейчас на сцену выходить, - посетовал Шура. - Я сегодня похож на учительницу первую мою на выпускном: она сегодня сидела с бутылкой красного вина с таким же мейкапом и в таком же пиджаке.
Пользователи соцсетей самоиронию Шуры оценили и тоже юморят и не скупятся на комплименты певцу в комментариях:
- Александр, вы просто шикарный!
- Похож на страшную Бабу Ягу.
- Саша, парика явно не хватает, - пишут комментаторы.
Шура высмеял собственный жуткий макияж, в котором он похож на учительницу.
ИСТОЧНИК KP.RU