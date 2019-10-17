2019-10-17T06:13:44+03:00
Общество

Притворился покупателем: судебные приставы нашли должника на автомобильном портале

Неплательщик должен своей семье 420 тысяч рублей
Анна ПАШАГИНА
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Пристав притворился покупателем автомобиля.Пристав притворился покупателем автомобиля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Судебные приставы проявили смекалку, чтобы отыскать новосибирского должника. Мужчина с 2018 года не выплачивал алименты своей семье. Когда приставы начали искать сибиряка, то наткнулись на любопытное объявление.

— Мужчина не так давно приобрел дорогостоящий автомобиль Тойота Камри 2016 г.в., и, как оказалось, выставил данный автомобиль уже выставлен на продажу на Drom.ru, — сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Пристав созвонился с должником и под видом покупателя договорился о встрече на СТО, чтобы осмотреть автомобиль. Сибиряк приехал в назначенное место, но сделка купли-продажи так и не состоялась.

Судебный пристав задержал неплательщика и составил протокол об административном правонарушении. Если мужчина не вернет долг своей семье, то его автомобиль будет передан в реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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