Пока без томографа: в Центре ядерной медицины оборудование еще не прошло проверку

СЕГОДНЯ 05:24 2019-10-17T05:24:09+03:00

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Центр ядерной медицины Медицинского института им. Березина Сергея - одна из самых современных клиник для лечения онкобольных пациентов. К примеру, там естm гамма-нож производства шведской компании Elekta - таких в стране всего семь. Однако, как сообщает издание «Новая Сибирь», еще не все оборудование там работает. По данным СМИ, там до сих пор не работает позитроно-эмиссионный томограф.

Этот прибор для онкологических больных - настоящее спасение: такое исследование позволяет выявить даже самые маленькие опухоли в разных частях тела, включая метастазы, отслеживать эффективность лечения.

Но пока клиника не получила лицензию на использование нового оборудования. Правда, ждать новосибирским пациентам осталось совсем немного: в центре не исключают, что все необходимые разрешения они получат уже совсем скоро и в ноябре пациенты смогут пройти там все необходимые исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU