Нуждается в помощи медиков: в Новосибирске ищут женщину в цветной кофте

СЕГОДНЯ 21:30 2019-10-16T21:30:00+03:00

О том, где находится пропавшая ничего не известно с 15 октября

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Поисковой отряд «Маяк» ищет пропавшей в Новосибирске 36-летней Шаровой Ирины Валерьевны. Женщина пропала днем 15 октября около транспортной остановки «Гостиница Северная» в Дзержинском районе города. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы, стрижка каре, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения женщина была одета в светло-коричневый пуховик с капюшоном, цветную кофту, синие джинсы и черную шапку. На ногах у нее были черные полусапожки на каблучке.

Поисковики также сообщают, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Ирина Валерьевна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU