Китайские военные всю ночь просидели в засаде на «террористов» под Новосибирском

СЕГОДНЯ 21:15 2019-10-16T21:15:34+03:00

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В Новосибирской области продолжаются совместные антитеррористические учения спецназа Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая. На данном этапе учений, участники отрабатывают действия в ходе специальной операции по поиску и уничтожению условных террористов в горно-лесистой местности.

По легенде, «экстремисты» готовятся освободить задержанных ранее главарей крупных террористических групп, а также захватить объекты инфраструктуры и совершить акт терроризма на Обской гидроэлектростанции.

Военнослужащие отрабатывали действия в ходе спецоперации по поиску и уничтожению условных террористов. Фото: Сибирский округ войск нацгвардии РФ

Сводная группа спецназначения совершила марш в район проведения учебной специальной операции воздушным и наземным транспортом и начала поисково-разведывательные мероприятия в восьми районах, в которых могли находиться базы «террористов».

Военные последовательно обнаруживали временные стоянки и базы, вызывали на доразведку приданные БПЛА, вступали в боестолкновения с группами «экстремистов» и уничтожали их, производили разминирование и досматривали найденные объекты, обнаруживали схроны с оружием и боеприпасами.

Военные вступали в боестолкновения с группами «экстремистов» и уничтожали их. Сибирский округ войск нацгвардии РФ

— В ходе учений отрабатывались также вопросы управления подразделениями и грамотного взаимодействия их друг с другом. Так, координаты обнаруженных баз и схронов военнослужащие одной группы передавали по средствам связи в вышестоящий штаб для возможного нанесения артиллерийского удара, запрашивали для поддержки огонь минометного взвода, — сообщает пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. — Военнослужащие регулярно попадали в перестрелки с условным противником и эвакуировали раненых в ходе «боестолкновений» военнослужащих.

А вечером, когда уже наступили сумерки, спецназовцы засели в засаде. На протяжении всей ночи продолжались боестолкновения с «террористами». Но военнослужащим удалось отразить все нападения и попытки противников просочиться через боевые порядки подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU