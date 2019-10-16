«Просто жесть!»: канистра, сорвавшаяся с прицепа, перепугала автомобилистов на трассе

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-16T17:18:29+03:00

Бочка, упавшая с прицепа, чуть не спровоцировала ДТП на трассе. Фото: Кадр из видео

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Вечером 15 октября на трассе под Новосибирском слетевшая с автомобиля бочка едва не спровоцировала ДТП. Произошедший инцидент попал на запись видеорегистратора, позже ролик оказался в сети.

— Вчера около 17:15, недалеко от выезда из села Евсино,при движении в сторону Новосибирска, с прицепа седана «Renault Logan» слетела бочка и попала в наш автомобиль, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — А виновник случившегося даже не остановился. Номер мы на кадрах видеорегистратора разобрать не можем.

Пользователей соцсетей эта история равнодушными не оставила. Правда, не все встали на сторону пострадавших автомобилистов. Некоторые люди утверждали, что стоило не выкладывать эту историю в сеть, а попытаться догнать хозяина канистры прямо на трассе.

— А вы сами тоже решили не останавливаться, как я понимаю?

— Нужно было еще на трассе догнать.

— Хорошо, что все обошлось, а то могло бы закончиться и не так хорошо.

— А в ГИБДД вы обратились? Сейчас столько камер на дорогах, что вычислить номер машины с прицепом вполне реально, — пишут подписчики паблика.

Канистра, сорвавшаяся с прицепа, перепугала автомобилистов на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU