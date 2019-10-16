В Искитиме дышать нечем: метеорологи рассказали, где в Новосибирской области самый грязный воздух

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-16T16:12:46+03:00

Сам Новосибирск не входит в список городов с самым загрязненным воздухом

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В Западно-Сибирском УГМС рассказали о том, в каком состоянии находится воздух в городе на данный момент.

В Новосибирской области уровень загрязнения воздуха формируется за счет выбросов транспорта, промышленных предприятий, предприятий теплоэнергетического комплекса и печного отопления частного сектора, а также климатических условий.

За его состоянием в Новосибирской области следят в трех городах: Новосибирске, Бердске и Искитиме. А на территории самого города контроль осуществляют 10 наблюдательных постов во всех районах, кроме Октябрьского.

Там пристально следят за содержанием в воздухе как основных веществ, к примеру, азот или углерод, так и специфических, как аммиак, сажа или тяжелые металлы. Оценивают качество воздуха с помощью специального индекса загрязнения атмосферы по шкале от низкого до очень высокого.

На территории города Новосибирска повышенная запыленность воздуха в 2018 году наблюдалась в Первомайском, Заельцовском, Ленинском и Центральном районах города.

В новосибирской области городом с самым «некачественным» воздухом оказался Искитим. Сам Новосибирск не вошел в приоритетный список городов, с наиболее высоким уровнем загрязнения. Уровень чистоты его воздушного бассейна варьируется от повышенного до высокого.

ИСТОЧНИК KP.RU