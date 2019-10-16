2019-10-16T14:57:11+03:00
Происшествия

Новосибирские пограничники задержали террориста из соцсетей

За совершенные преступление ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирские пограничники задержали подозреваемого в терроризме.Новосибирские пограничники задержали подозреваемого в терроризме.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новосибирске прошла успешная межрегиональная операция контрразведчиков. Оперативники Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области задержали подозреваемого в призывах к осуществлению террористической деятельности в социальных сетях.

Материалы о результатах проведенной оперативно-розыскной деятельности сотрудники ФСБ направили в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

— На основании полученных нами данных было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 205 прим. 2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. — В настоящее время, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

За совершенное преступление мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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