Новосибирские пограничники задержали террориста из соцсетей
В Новосибирске прошла успешная межрегиональная операция контрразведчиков. Оперативники Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области задержали подозреваемого в призывах к осуществлению террористической деятельности в социальных сетях.
Материалы о результатах проведенной оперативно-розыскной деятельности сотрудники ФСБ направили в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
— На основании полученных нами данных было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 205 прим. 2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. — В настоящее время, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
За совершенное преступление мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU