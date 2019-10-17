Из-за лобзика в тюрьму: сибиряка осудили за кражу инструментов

СЕГОДНЯ 06:28 2019-10-17T06:28:06+03:00

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Новосибирский районный суд вынес приговор по делу о краже инструментов. Воришка находился у себя на даче, выпил, и решил поживиться на соседской даче. Мужчина забрался на чужой участок и забрался в хозяйственную пристройку рядом с дачей. Дверь там была открыта, поэтому попасть во внутрь не составило ему большого труда.

— Тайно со стеллажа мжчина похитил электрорубанок, дрель, электролобзик и удлинитель длиной 10 метров. Он причинил значительный ущерб хозяину инструментов на сумму 5 тысяч 500 рублей, — написано в обвинительном приговоре.

Ранее мужчину уже судили. Он отсидел 4 года 6 месяцев, освободился в прошлом году. Теперь мужчине придется еще раз отбывать наказание за совершенное преступление. Суд приговорил сибиряка к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Отбывать их воришка будет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU