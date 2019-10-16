«Он будет жить в своих песнях»: умер солист новосибирской группы «Антиреспект»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-16T13:34:51+03:00

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Фанатов новосибирских музыкантов из «Антиреспекта» поразило печальное известие: 5 сентября не стало солиста группы Михаила Степанова. Певец скончался от тяжелой формы пневмонии в кругу близких людей.

— Друзья! Пришло время сообщить вам, с огромной болью и скорбью, что от пневмонии скончался наш солист Михаил Степанов. Его воля была, чтобы с ним прощался узкий круг близких людей, а общественность узнала о его смерти, когда уже пройдет 40 дней, — сообщается в официальной группе Вконтакте, посвященной музыкантам «АНТИРЕСПЕКТ_OFFICIAL». — Что было у него на душе, мы можем только предполагать, последние дни ему было очень тяжело. Миша был простым, добрым, талантливым человеком, ему было 30 лет. Он будет жить в песнях, голос его будет звучать десятки лет. Аплодируем тебе стоя, Миша. Спасибо за творчество!

Пользователи соцсетей написали в комментариях под постом о том, что приносят соболезнования семье погибшего. Многие люди отметили, что именно талантливых людей смерть забирает слишком рано.

— Ушел талантливый человек каких на нашей современной эстраде мало.

— Талантливые люди, увы, уходят слишком рано.

— Мне не верится, что такой человек от нас ушел. Это невосполнимая потеря.

— Соболезную родным и близким. Он навсегда останется в нашей памяти! — пишут подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU