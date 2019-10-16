2019-10-16T13:12:48+03:00
Общество

900-метровую аллею из елей высадили на ЭПМ-НовЭЗ

ЭПМ - Новосибирский электродный завод обновил главную заводскую аллею, высадив более 140 саженцев ели на замену старым тополям
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саженцы ели обыкновенной привезли из Новосибирского питомника растений, где их вырастили из семян. Сейчас саженцам пять лет, их высота не превышает 130 сантиметров.

Чтобы защитить деревца от солнечных ожогов, ветровых и снеговых нагрузок, для каждого саженца столяры завода изготовили специальные ограждения. Размер конструкций подобран на вырост. Под защитой молодые ели простоят три года, после чего ограждения уберут.

- Для развития саженцев созданы все необходимые условия, - отметила начальник хозяйственно-бытового отдела ЭПМ-НовЭЗ Ольга Иванова. - Весной мы проверим, как деревья пережили зимовку, и продолжим уход.

После посадки ежегодно ель будет прибавлять в росте по 10 - 20 сантиметров. Чтобы укорениться, раскинуть крону и стать похожей на взрослую вечнозеленую красавицу, деревьям понадобится около 10 лет.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирские пограничники задержали террориста из соцсетей
Стало известно, где была мама троих малышей, которых вытащили из горящего дома
«Он будет жить в своих песнях»: умер солист новосибирской группы «Антиреспект»
«Мы над ним не издевались»: в Новосибирске пропал розовый кот
Пассажиру стало плохо: самолет, летевший из Владивостока в Новосибирск, экстренно сел в Братске
«Дети были там одни»: в Новосибирске произошел пожар в частном доме
С застройщиком, который выдавал себя за умершего брата, судится мэрия
Общественники просят проверить органы опеки после убийства девочками-живодерками кота Моти
Сибирячка набросилась с ножом на продавщицу новосибирского магазина
«Сибирская Продовольственная Компания» организовала экскурсию по современному цеху нарезки
Новосибирский зоопарк просит снести три дома ради жирафятника
В Новосибирске реконструкцию Монумента Славы завершат до конца недели