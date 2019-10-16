900-метровую аллею из елей высадили на ЭПМ-НовЭЗ

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-16T13:12:48+03:00

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Саженцы ели обыкновенной привезли из Новосибирского питомника растений, где их вырастили из семян. Сейчас саженцам пять лет, их высота не превышает 130 сантиметров.

Чтобы защитить деревца от солнечных ожогов, ветровых и снеговых нагрузок, для каждого саженца столяры завода изготовили специальные ограждения. Размер конструкций подобран на вырост. Под защитой молодые ели простоят три года, после чего ограждения уберут.

- Для развития саженцев созданы все необходимые условия, - отметила начальник хозяйственно-бытового отдела ЭПМ-НовЭЗ Ольга Иванова. - Весной мы проверим, как деревья пережили зимовку, и продолжим уход.

После посадки ежегодно ель будет прибавлять в росте по 10 - 20 сантиметров. Чтобы укорениться, раскинуть крону и стать похожей на взрослую вечнозеленую красавицу, деревьям понадобится около 10 лет.