900-метровую аллею из елей высадили на ЭПМ-НовЭЗ
Саженцы ели обыкновенной привезли из Новосибирского питомника растений, где их вырастили из семян. Сейчас саженцам пять лет, их высота не превышает 130 сантиметров.
Чтобы защитить деревца от солнечных ожогов, ветровых и снеговых нагрузок, для каждого саженца столяры завода изготовили специальные ограждения. Размер конструкций подобран на вырост. Под защитой молодые ели простоят три года, после чего ограждения уберут.
- Для развития саженцев созданы все необходимые условия, - отметила начальник хозяйственно-бытового отдела ЭПМ-НовЭЗ Ольга Иванова. - Весной мы проверим, как деревья пережили зимовку, и продолжим уход.
После посадки ежегодно ель будет прибавлять в росте по 10 - 20 сантиметров. Чтобы укорениться, раскинуть крону и стать похожей на взрослую вечнозеленую красавицу, деревьям понадобится около 10 лет.