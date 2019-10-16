2019-10-16T12:47:55+03:00
Общество

«Мы над ним не издевались»: в Новосибирске пропал розовый кот

Пропавшего питомца ищут в социальных сетях
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске пропал кот с розовой шерстью. Фото: личный архивВ Новосибирске пропал кот с розовой шерстью. Фото: личный архив
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В Новосибирске ищут пропавшего кота с весьма необычным окрасом. Барсик — так зовут розовошерстного домашнего любимца с модельной стрижкой — пропал в районе улицы Светлановская в Калининском районе города.

— Этот кот живет у нас уже более двух лет. Так как дом у нас частный, он регулярно бывает на улице, любит людей, ко всем ластится, идет в руки. Школьники, которые идут на занятия мимо нашего дома всего его гладили и давали что-нибудь вкусненькое, — рассказал КП-Новосибирск Станислав, владелец питомца. — Барсик раньше уходил ненадолго погулять, но всегда возвращался. А сейчас его нет уже четвертый день. Мы переживаем, что его кто-то мог украсть, ведь он такой приметный.

Необычного питомца ищут в социальных сетях. Фото: личный архив

Необычного питомца ищут в социальных сетях. Фото: личный архив

Сибиряк утверждает, что столь нестандартный окрас животного — это идея его дочери. Друзья семьи, которые живут в Японии, привезли девочке краску для волос. Экологический краситель выглядел как шампунь, которым она какое-то время наводила красоту на своей шевелюре. И в один момент дочка решила, что и домашнему любимцу тоже стоит соответствовать современной моде.

— Эта краска абсолютно безвредна для кота, тем более, мы все равно скоро собирались вести его на стрижку, — пояснил Станислав. — Потом бы у него отросла шерсть его цвета. Мы бы никогда не причинили вреда своему любимцу. Сейчас у нас вся семья переживает, чтобы Барсик вернулся, мы места себе найти не можем!

Если вы видели этого кота на улице или знаете, где он может находиться, сообщите об этом владельцу по номеру телефона 8-905-950-43-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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