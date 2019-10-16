2019-10-16T11:31:43+03:00
Происшествия

Пассажиру стало плохо: самолет, летевший из Владивостока в Новосибирск, экстренно сел в Братске

Медики оказали помощь человеку прямо на борту, и рейс продолжился
Татьяна СОЛОВОВА
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Самолет приземлился из-за плохого самочувствия пассажира.Самолет приземлился из-за плохого самочувствия пассажира.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В среду, 16 октября, воздушное ЧП случилось в небе над Сибирью: самолету авиакомпании «S7», летевшему из Владивостока в Новосибирск, пришлось экстренно приземлиться в Братске: одному из пассажиров срочно понадобилась помощь врачей.

- Человеку стало плохо во время полета, и самолет совершил вынужденную посадку: в 11.57 по местному времени борт приземлился в Братске, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в аэропорту Братска.

Как только самолет приземлился, на борт сразу же поднялись медики и осмотрели пожаловавшегося на самочувствие пассажира.

- К счастью, госпитализировать пассажира не пришлось, - продолжают в аэропорту Братска. - После того, как врачи «Скорой помощи» и медицинский сотрудник аэропорта оказали всю необходимую помощь, рейс продолжился.

Как рассказали в аэропорту Братска, самолет поднялся в воздух спустя час после вынужденной посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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