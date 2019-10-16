Новосибирский зоопарк просит снести три дома ради жирафятника
Новосибирский зоопарк подал иск в арбитражный суд с требованием снести три частных дома на территории зоосада. Дома расположены на двух участках по адресу улица 2-я Ельцовка 7, 26 и 26а. На этом участке планируется построить большой комплекс для жирафов стоимостью 500-700 миллионов рублей.
Информация об иске появилась 3 октября на сайте арбитражного суда Новосибирской области. В определении суда сообщается, что частные дома препятствуют пользованию земельным участком. Ответчиком выступает городская администрация. Суд также предлагает сторонам заключить мировое соглашение.
Еще в июне этого года директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило сообщал, что в зоокомплексе намерены начать постройку павильона для африканских жирафов.
Заседание суда назначено на 30 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU