2019-10-16T07:34:28+03:00
Общество

Новосибирский зоопарк просит снести три дома ради жирафятника

Дело направлено в арбитражный суд
Ахрор АБДУРАЗАКОВ
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В Новосибирском зоопарке построят жирафятник, но сначала снесут дома.В Новосибирском зоопарке построят жирафятник, но сначала снесут дома.Фото: Тимур ХАНОВ
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Новосибирский зоопарк подал иск в арбитражный суд с требованием снести три частных дома на территории зоосада. Дома расположены на двух участках по адресу улица 2-я Ельцовка 7, 26 и 26а. На этом участке планируется построить большой комплекс для жирафов стоимостью 500-700 миллионов рублей.

Информация об иске появилась 3 октября на сайте арбитражного суда Новосибирской области. В определении суда сообщается, что частные дома препятствуют пользованию земельным участком. Ответчиком выступает городская администрация. Суд также предлагает сторонам заключить мировое соглашение.

Еще в июне этого года директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило сообщал, что в зоокомплексе намерены начать постройку павильона для африканских жирафов.

Заседание суда назначено на 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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