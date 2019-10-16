2019-10-16T06:00:11+03:00
Общество

Столичные клоуны дадут мастер-класс: в Новосибирске встретятся волонтеры со всей Сибири

Больничные клоуны приглашают всех к обмену опытом
Владимир ПТАШНИК
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Команда АНО «Больничные клоуны НОС». Фото: АНО «Больничные клоуны НОС»Команда АНО «Больничные клоуны НОС». Фото: АНО «Больничные клоуны НОС»
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Со 2-го по 4-ое ноября в Новосибирске состоится встреча волонтерских команд со всей Сибири. Ее организаторами выступит команда АНО «Больничные клоуны НОС».

Конференция направлена на объединение различных волонтерских команд, которые помогают людям в больницах. Организаторы хотят отойти от привычного формата, где одна команда рассказывает о своем опыте, и дать возможность каждому участнику продемонстрировать себя.

— Несмотря на разный уровень и возраст организаций, мы уверены, что нас связывают общие ценности. Их мы и хотим поисследовать с помощью коучей ICF, и вместе, большой командой, попробуем заглянуть в будущее и увидеть те простые шаги, которые смогут продвинуть больничное волонтерство в Сибири, — рассказывает руководитель АНО «Больничные клоуны НОС» Надежда Бочкарева.

Тем не менее, на конференции будут проходить и мастер-классы. Например, под руководством клоунов из Москвы Олега Билика и Ильи Боязного будет работать двухдневная региональная школа больничной клоунады «Про честНОСть».

На конференцию приедут больничные волонтеры со всей Сибири. Если ваше волонтерское движение хочет принять участие в ней, то дерзайте — запись до сих пор открыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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