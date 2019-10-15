Лена Ленина посоветовала женщинам после 30 лет искать не мужа, а банк спермы

СЕГОДНЯ 20:35 2019-10-15T20:35:34+03:00

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Популярная российская модель и писательница Лена Ленина высказалась в социальных сетях о недостатках современной модели семьи. Она уверяет, что в скором времени люди перестанут заводить детей в браке и начнут пользоваться для этого услугами доноров спермы и суррогатных матерей. По мнению писательницы, когда ребенок рождается в обычной семье, то всегда есть риск, что родители разведутся и один них непременно полностью заберет ребенка себе.

— Я считаю, что женщины должны рожать для себя. И после тридцати, когда часики тикают, искать себе не Принца, а банк спермы или донора. А если вы забеременели от случайной связи, то даже рассказывайте человеку, которому на вас начихать, что он отец, и не требуйте от него ни денег, ни любви к нежеланному им ребенку, а рожайте и воспитывайте сами и для себя, — советует Лена Ленина в своем посте в инстаграм. — Любая работающая женщина легко прокормит себя и ребенка. И не надо будет просить разрешение на выезд за границу или переезд в другой район. И не надо будет убиваться, если он увезет ребенка насильно к себе в аул, или подкинет вам наркотиков, чтобы посадить вас и отобрать детей.

Лена Ленина уверяет, что предпочла бы, чтобы ее внука родила суррогатная мать. Фото: lenaleninaofficial

Но подобные наставления модель дала не только женщинам, но и мужчинам. Она даже честно призналась, что предпочла бы, чтобы ее сын «купил» себе ребенка у суррогатной матери, потому что опасается, что когда он женится, его отношения с супругой могут не сложиться.

— Скажу откровенно, я бы предпочла, что мой абсолютно гетеросексуальный сынок, купил бы себе ребенка у донорши яйцеклетки, с одной стороны, и суррогатной матери, с другой. Ребенка, которого потом у него никто не отберет. Потому что любая женщина, хоть из глухой сибирской деревни, хоть среднестатистическая Европейка могут просто уйти от мужа и забрать ребенка с собой, требуя потом от отца алименты, — считает Лена Ленина. — А роль матери у него вполне может исполнить будущая бабушка, или молодая еще прабабушка, или герлфренд папы на тот период. В крайнем случае, за деньги можно и гувернанток и нянь нанять. Эти ребенка не увезут за тридевять земель.

Модель уверяет, что будет только рада, если ее сын удачно женится и его жизнь пойдет по другому сценарию. Но в таком случае, Лена Ленина уверена, что к помощи суррогатных матерей прибегнут ее внук или парвнук.

— Как сегодня делают геи, так в будущем будут делать и нормальные мужики, которых замучили шантажистки детьми, которые рожают себе пенсию, а потом всю жизнь не работают, — пишет она.

Мысли, которыми поделилась писательница не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетей. Свое мнение об этом они вырази в комментариях под постом модели:

— Судя по вашей логике размышления, вы не были счастливы не в детстве, не во взрослой жизни.

— С одной стороны -это хороший продуманный шаг, но странно слышать это от женщины, у которой есть ребенок.

— Это просто ерунда! Разве так можно быть счастливым?

— А как же семенные ценности? — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU