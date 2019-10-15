Не заметил на повороте: в Новосибирске автомобилист сбил 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-15T16:48:02+03:00

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Вечером на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Там 65-летний водитель автомобиля «Nissan AD» сбил 15-летнюю девочку.

— В 18:15 водитель иномарки ехал по улице Карла Маркса со стороны Геодезической с левым поворотом к дому №47/2 по улице Карла Маркса, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — При повороте водитель «Ниссана» совершил наезд на девочку 2004 года рождения, которая с сотрясением головного мозга и переломом ноги была доставлена в больницу.

На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД. В настоящее время ведется допрос водителя, выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Госавтоинспекция напоминает, что в связи с изменениями погодных условий автомобилисты должны быть предельно осторожны на дорогах. Во время дождя ухудшается видимость, что может привести к новыми авариям, в том числе и с участием пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU