2019-10-15T14:38:57+03:00
Общество

Мультимедийный фонтан в Центральном парке закрыли до весны

Сейчас там ведется монтаж новой сценической площадки
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске завершил сезон работы мультимедийный фонтан.В Новосибирске завершил сезон работы мультимедийный фонтан.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске на этот сезон завершил свою работу фонтан в Центральном парке. Уже начался его процесс консервации на зимний период. Об этом сообщила на своей странице в фейсбук вице мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Сейчас идет режим консервации фонтана на зимний период. Фото: Анна Терешкова

Сейчас идет режим консервации фонтана на зимний период. Фото: Анна Терешкова

— Уважаемые друзья! Сообщаю, что фонтан в Центральном парке на этот год завершил свою работу, — пишет Анна Терешкова. — Сейчас там ведется монтаж новой сценической площадки на главной площади Центрального парка. До встречи в следующем году!

Там ведется монтаж новой сценической площадки на главной площади. Фото: Анна Терешкова

Там ведется монтаж новой сценической площадки на главной площади. Фото: Анна Терешкова

Напомним, мультимедийный фонтан открыли в Новосибирске 11 сентября. В основу этого объекта легла концепция «умного» фонтана: на его поверхности можно будет проецировать различные изображения с помощью видео-лазерной установки, а также воспроизводить звуковые и визуальные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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