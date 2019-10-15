Упавшее на провода дерево устроило пожар с фейерверком под Новосибирском

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-15T13:21:35+03:00

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Сегодня, 15 октября, в Новосибирской области произошло короткое замыкание линии электропередач из-за упавшего на нее дерева. Это спровоцировало обугливание решетки на жилых домах. Произошедшая ситуация попала на видео очевидцев события.

— В 11:35 пожарно-спасательное подразделение Тогучина реагировали на пожар. Через пять минут спасатели были на месте и установили, что в результате короткого замыкания электропроводов произошло обугливание об решетки жилых домов, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Площадь горения составила 2 квадратных метра на улице Железнодорожная 2а и 4 квадратных метра по улице Вокзальная 27.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение за десять минут. Во время произошедшего никто не пострадал. Вероятнее всего, именно упавшее дерево спровоцировало короткое замыкание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/737914" frameborder="0"></iframe> Упавшее на провода дерево спровоцировало короткое замыкание и пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU