Упавшее на провода дерево устроило пожар с фейерверком под Новосибирском
Сегодня, 15 октября, в Новосибирской области произошло короткое замыкание линии электропередач из-за упавшего на нее дерева. Это спровоцировало обугливание решетки на жилых домах. Произошедшая ситуация попала на видео очевидцев события.
— В 11:35 пожарно-спасательное подразделение Тогучина реагировали на пожар. Через пять минут спасатели были на месте и установили, что в результате короткого замыкания электропроводов произошло обугливание об решетки жилых домов, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Площадь горения составила 2 квадратных метра на улице Железнодорожная 2а и 4 квадратных метра по улице Вокзальная 27.
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение за десять минут. Во время произошедшего никто не пострадал. Вероятнее всего, именно упавшее дерево спровоцировало короткое замыкание.
Упавшее на провода дерево спровоцировало короткое замыкание и пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU