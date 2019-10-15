2019-10-15T10:47:52+03:00
Происшествия

Избили и бросили гореть заживо: с сибиряком жестко расправились из-за долга в 14 тысяч рублей

За совершенное преступление сибирякам может грозить даже пожизненное лишение свободы
Алена КУЛЕШОВАВладимир ПТАШНИК
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Трое сибиряков связали и подожгли своего знакомого из-за долга.Трое сибиряков связали и подожгли своего знакомого из-за долга.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новосибирская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в убийстве из-за долга. По версии следствия в сентябре 2018 года 32-летний, 27-летний и 25-летний мужчины приехали вечером к своему знакомому в садовое общество СНТ «Цветущая Сибирь» в Кировском районе. Мужчина, якобы был должен своим гостям денег — 14 тысяч рублей, за выполненный ранее ремонт автомобиля. Недовольные тем, что долг им так не вернули, трое мужчин напали на потерпевшего: они избивали его ногами, руками и другими предметами, в числе которых оказался и 25 килограммовый диск от штанги. После этого они вошли в дом избитого мужчины и забрали его телефон и планшетный компьютер.

Чтобы уничтожить следы преступления, обвиняемые отнесли потерявшего сознание потерпевшего в дом, связали ему ноги, подожгли вещи и ушли, подперев снаружи входную дверь палкой. В результате этого, мужчина скончался, а принадлежавший ему дом и дом соседа сгорели.

— Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Новосибирска, — сообщает пресс-служба Прокуратура Новосибирской области. — Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью и общеопасным способом, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога).

За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Уголовное дело будет рассматривать по существу Новосибирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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