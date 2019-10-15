Чем помочь? Счётная палата просит предпринимателей рассказать, хватает ли им поддержки

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-15T08:50:48+03:00

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До 1 ноября Счётная палата проводит опрос среди бизнесменов различного уровня. Суть анкетирования отражена в его названии: «Оценка эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства».

Счётная палата проводит подобные опросы с 2015-го года. Ответ на вопросы не займёт больше десяти минут, но поможет чиновникам определиться с тем, что конкретно нужно малому и среднему бизнесу сейчас.

- Какие меры господдержки, по Вашему мнению, наиболее предпочтительны для МСП? – гласит один из шести вопросов анкеты. Другой вопрос выясняет у предпринимателей, какие формы финансовой поддержки наиболее востребованы ими.

Анкетирование проходит на портале государственного финансового и муниципального финансового аудита.

ИСТОЧНИК KP.RU