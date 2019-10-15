На двойника Нагиева, выкинувшего из такси сибирячку с ребенком, завели дело

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-15T07:10:47+03:00

Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области

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Новосибирские полицейские прокомментировали ДТП, в котором похожий на Дмитрия Нагиева таксист ударил девушку по голове и вырвал у нее из рук ребенка. Напомним, после этого водитель такси выкинул из машины молодую маму с малышом.

- 14 октября в Отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от 33-летней местной жительницы, которая сообщила, что в ходе поездки в такси между ней и водителем произошел конфликт, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по новосибирской области. - В результате конфликта водитель, применив силу, высадил женщину и ее несовершеннолетнего ребенка из машины на одной из улиц города.

Сотрудниками полиции возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении «Побои». Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Двойник Нагиева выкинул женщину с ребенком из машины.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU