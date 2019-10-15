Современная Коробочка: бабушка захламила свою квартиру и теперь живёт в подъезде
Жители дома на Российской 39 жалуются на свою пожилую соседку, которая превратила свою жилплощадь в подобие свалки. Подробностями поделилась сибирячка Елена, которая живёт вместе с немолодой мусорщицей.
- Она захламила свою квартиру до самого потолка. От этого теперь страдают все: тараканы во всем доме, и вывести их невозможно! Сама она живет в подъезде, а ведь скоро будет зима, - пишет Елена в сервисе «Яндекс Район». В своём посте она говорит, что местные жильцы предлагали бабушке помощь по уборке квартиры, но пожилая женщина не идёт на контакт с ними.
Причины, по которым пожилая женщина не хочет избавить свою жилплощадь от мусора, неизвестны.
Сейчас Елена ищет помощи у интернет-пользователей – может они знают легальный способ закрыть этот мусорный полигон на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU