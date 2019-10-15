2019-10-15T05:09:46+03:00
Общество

Не заплатил 300 тысяч: у сибиряка забирают комнату из-за долгов по алиментам

Мужчина всё ещё может отстоять свою жилплощадь
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Чтобы не расстаться с комнатой в коммунальной квартире, мужчина должен заплатить больше 300 тысяч рублейЧтобы не расстаться с комнатой в коммунальной квартире, мужчина должен заплатить больше 300 тысяч рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Житель Бердска рискует расстаться со своей комнатой в коммунальной квартире из-за долгов по алиментам.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, мужчина с 2012-го года нерегулярно платил алименты своей дочери. В итоге у него скопился долг в размере более 300 тысяч рублей. Судебные приставы обнаружили, что бердчанин приобрёл в ипотеку новую квартиру, а, значит, комната в коммунальной квартире больше не является его единственной жилплощадью. На комнату тут же был наложен арест, а также началась подготовка к её продаже.

- Из вырученной суммы часть денег в размере долга по алиментам перечислят взыскательнице, а остаток будет возвращен должнику, - сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Мужчина всё ещё может сохранить жилплощадь – ему достаточно выплатить те самые 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Психанул»: новосибирец на иномарке попал в аварию во время обгона
22 миллиона рублей вернули себе новосибирцы, жалуясь на плохие товары и услуги
Сибиряки смогут узнать историю своей семьи
Сходил в гости: сибиряка расстрелял его сосед
«Там толпа кашляющего народа с красными глазами»: в магазине покупатель распылил газовый баллончик
Кляп в рот: сибирячка устроила развратную фотосессию в стиле БДСМ
Жуткая контрабанда: китаец пытался вывезти из Новосибирска эмбрионы оленей
«Какие они красивые»: у какаду родились птенцы в Новосибирском зоопарке
«Ударил по голове»: двойник Нагиева выкинул сибирячку с ребенком из такси
«Солнца не видно»: в Новосибирской области пятый день полыхают леса
Его забрали из отлова: новосибирская дворняжка едет на ПМЖ в Германию
Чиновника уволили и отдали под суд за разглашение гостайны
«Комсомолка» вручила награды «Клиника года-2019» и «Доктор года- 2019»
Фасовал и продавал в городе: у сибиряка изъяли 100 грамм амфетамина
Ни дня покоя: что делать, если свекровь или теща не дают нормально жить
Под Новосибирском огонь из-за пала травы подобрался к поселку
В секс-шоп ворвался сибиряк с ломом
«Она была опытной»: парапланеристка врезалась в автомобиль на бердском аэродроме
Сибиряк, насмерть сбивший мужчину, сам сдался полиции через несколько часов
Андрей Травников: конкурс «Лидеры России» повысит эффективность реализации нацпроектов
Пошел по швам: в Новосибирске в квартире обрушился потолок
В Новосибирске загорелась девятиэтажка: есть пострадавшие
Отец года: новосибирец сделал во дворе скамейку для маленькой дочки
«Ужас, там же дети»: у новосибирской школы обнаружили труп
Две сибирячки подделали прописку 500 мигрантам
«Это было подло»: мать-одиночка опозорила в соцсетях новосибирца, пожаловавшегося на нее гаишникам
Наказали за громкую музыку: сибиряки замазали соседу дверь герметиком за нарушение тишины