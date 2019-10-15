Не заплатил 300 тысяч: у сибиряка забирают комнату из-за долгов по алиментам

СЕГОДНЯ 05:09 2019-10-15T05:09:46+03:00

Чтобы не расстаться с комнатой в коммунальной квартире, мужчина должен заплатить больше 300 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мужчина всё ещё может отстоять свою жилплощадь

Изменить размер текста: A A

Житель Бердска рискует расстаться со своей комнатой в коммунальной квартире из-за долгов по алиментам.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, мужчина с 2012-го года нерегулярно платил алименты своей дочери. В итоге у него скопился долг в размере более 300 тысяч рублей. Судебные приставы обнаружили, что бердчанин приобрёл в ипотеку новую квартиру, а, значит, комната в коммунальной квартире больше не является его единственной жилплощадью. На комнату тут же был наложен арест, а также началась подготовка к её продаже.

- Из вырученной суммы часть денег в размере долга по алиментам перечислят взыскательнице, а остаток будет возвращен должнику, - сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Мужчина всё ещё может сохранить жилплощадь – ему достаточно выплатить те самые 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU