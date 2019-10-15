Не заплатил 300 тысяч: у сибиряка забирают комнату из-за долгов по алиментам
Житель Бердска рискует расстаться со своей комнатой в коммунальной квартире из-за долгов по алиментам.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, мужчина с 2012-го года нерегулярно платил алименты своей дочери. В итоге у него скопился долг в размере более 300 тысяч рублей. Судебные приставы обнаружили, что бердчанин приобрёл в ипотеку новую квартиру, а, значит, комната в коммунальной квартире больше не является его единственной жилплощадью. На комнату тут же был наложен арест, а также началась подготовка к её продаже.
- Из вырученной суммы часть денег в размере долга по алиментам перечислят взыскательнице, а остаток будет возвращен должнику, - сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.
Мужчина всё ещё может сохранить жилплощадь – ему достаточно выплатить те самые 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU