2019-10-15T05:17:51+03:00
Происшествия

«Психанул»: новосибирец на иномарке попал в аварию во время обгона

Насколько серьезно пострадал парень, не сообщается
Ахрор АБДУРАЗАКОВ
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Авария произошла в Ленинском районе.Авария произошла в Ленинском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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14 октября на площади Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП: водитель фиолетового седана Toyota Corolla во время обгона въехал в припаркованную на дороге белую иномарку Toyota Corolla. Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

- Водитель фиолетового седана Toyota Corolla съезжал с площади Сибиряков-Гвардейцев и двигался в сторону улицы Немировича-Данченко. В какой-то момент он решил резко перестроится в крайний правый ряд и врезался в белый седан Toyota Corolla, - сообщает сообщество «АСТ-54».

Вот что пишут подписчики группы о случившемся:

- Всему виной левый руль! - шутит комментатор.

- Опережение справа вслепую! О чем он думал? - недоумевает один из подписчиков.

- Автобус залез на его полосу, его это взбесило. Да, чувак психанул, но автобусы и маршрутки правда бесят сильно, - заступается за водителя другой подписчик.

Данных о состоянии виновника ДТП пока нет.

Новосибирец на иномарке попал в аварию во время обгона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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