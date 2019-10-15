2019-10-15T03:57:53+03:00
Общество

22 миллиона рублей вернули себе новосибирцы, жалуясь на плохие товары и услуги

Такая сумма набралась за 9 месяцев. Чаще всего покупателям попадались неисправные мобильные телефоны
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирцы массово возвращают себе деньги за некачественные товары.Новосибирцы массово возвращают себе деньги за некачественные товары.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Сумма денег, возвращенных за брак, перевалила за 22 миллиона рублей. Таковы данные чиновников, отвечающих за потребительский рынок Новосибирска. Эта цифра набежала за 9 месяцев года.

За это время от покупателей поступило 15 тысяч обращений. Две трети – жалобы на некачественные товары, треть – на услуги.

- Оказали помощь в составлении 375 исковых заявлений в суд. За аналогичный период 2018 года составлено 366 исковых заявлений в суд, - рассказали о своей работе сотрудники мэрии Новосибирска.

При делении обращений по разным сегментам товаров и услуг, картина выглядит так: претензии к некачественным телефонам составляют 13,7 % от всех заявлений, к мебели — 6,5 %, к обуви — 5,4 %, к одежде — 4,8 %, к ремонту бытовой техники — 4,1 %, к услугам ЖКХ — 3,0 %, к изготовлению и установке пластиковых окон — 2,9 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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