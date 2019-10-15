Сибиряки смогут узнать историю своей семьи
Во вторник, 15 октября, в Новосибирске пройдет областной форум «Новосибирская область - полигон твоих возможностей». О том, что ждет его участников, рассказала Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотичексого воспитания Новосибирской области.
- В программе форума запланированы несколько площадок: к примеру, для представителей ветеранских организаций, общественных организаций, а также для всех представителей старшего возраста состоится тренинг «Формула успеха», - рассказывает Нина Владимировна.
Будет и еще один тренинг - «Аватар или автор уникального бренда»: его полезно будет посетить тем руководителям общественных и образовательных организаций, кто задумался о продвижении и создании собственного уникального бренда.
Пройдет во время форума и мастер-класс «Найди свое прошлое», где каждый сможет узнать об истории своей семьи.
Начнется форум в 10.00 в лектории «Поток» (ул. Депутатская, 46).
ИСТОЧНИК KP.RU