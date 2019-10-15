2019-10-15T04:20:17+03:00
Общество

Сибиряки смогут узнать историю своей семьи

А произойдет это на форуме «Новосибирская область - полигон твоих возможностей».
Татьяна СОЛОВОВА
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На форуме поучаствуют все неравнодушные сибиряки.На форуме поучаствуют все неравнодушные сибиряки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Во вторник, 15 октября, в Новосибирске пройдет областной форум «Новосибирская область - полигон твоих возможностей». О том, что ждет его участников, рассказала Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотичексого воспитания Новосибирской области.

- В программе форума запланированы несколько площадок: к примеру, для представителей ветеранских организаций, общественных организаций, а также для всех представителей старшего возраста состоится тренинг «Формула успеха», - рассказывает Нина Владимировна.

Будет и еще один тренинг - «Аватар или автор уникального бренда»: его полезно будет посетить тем руководителям общественных и образовательных организаций, кто задумался о продвижении и создании собственного уникального бренда.

Пройдет во время форума и мастер-класс «Найди свое прошлое», где каждый сможет узнать об истории своей семьи.

Начнется форум в 10.00 в лектории «Поток» (ул. Депутатская, 46).

ИСТОЧНИК KP.RU

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