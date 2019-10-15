Сходил в гости: сибиряка расстрелял его сосед

СЕГОДНЯ 03:50 2019-10-15T03:50:22+03:00

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13-го октября в селе Марусино 45-летний мужчина два раза выстрелил из ружья по своему 25-летнему соседу. Деталями произошедшего поделилась пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области.

Подозреваемый пригласил в гости молодого человека для урегулирования конфликта, который произошёл между ними недавно. Во время разговора, мужчина достал ружьё и два раза выстрелил по гостю. Он попал в грудь и ноги потерпевшего.

- Злоумышленник задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и доставлен к следователю СКР. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области.

Пострадавший смог пережить полученные ранения и сейчас находится под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU