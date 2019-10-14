«Там толпа кашляющего народа с красными глазами»: в магазине покупатель распылил газовый баллончик

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-14T18:05:13+03:00

Теперь у покупателей, кто там был, болит голова и щиплет глаза

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В понедельник, 14 октября, в новосибирском магазине «Мелисса» произошло ЧП: об этом на своей странице в «Фэйсбуке» рассказала сибирячка Наталья Лопатина.

- В магазине кто-то распылил, видимо, газовый баллон. Мой ребёнок закашлялся, к нему подлетели два мужика и выволокли его на улицу с криком: «На воздух!». Там оказалась толпа кашляющего народа с красными глазами, - описывает ситуацию на своей странице в соцсетях Наталья.

Но даже когда люди пробыли немного на улице, как утверждает сама сибирячка, лучше им не стало:

- У меня во рту до сих пор ощущение, что я пила ацетон. Голова болит, глаза щиплет до сих пор. Ни камер в магазине, ни попыток сотрудниками выяснить, кто это сделал, нет. Только открыли двери пошире. Не знаю, нервы это или лёгкие, но на груди тяжесть. Ребёнок отвечает только: «Мне лучше».

ИСТОЧНИК KP.RU