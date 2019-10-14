2019-10-14T18:05:13+03:00
Происшествия

«Там толпа кашляющего народа с красными глазами»: в магазине покупатель распылил газовый баллончик

Теперь у покупателей, кто там был, болит голова и щиплет глаза
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Кто-то распылил газовый баллончик.Кто-то распылил газовый баллончик.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В понедельник, 14 октября, в новосибирском магазине «Мелисса» произошло ЧП: об этом на своей странице в «Фэйсбуке» рассказала сибирячка Наталья Лопатина.

- В магазине кто-то распылил, видимо, газовый баллон. Мой ребёнок закашлялся, к нему подлетели два мужика и выволокли его на улицу с криком: «На воздух!». Там оказалась толпа кашляющего народа с красными глазами, - описывает ситуацию на своей странице в соцсетях Наталья.

Но даже когда люди пробыли немного на улице, как утверждает сама сибирячка, лучше им не стало:

- У меня во рту до сих пор ощущение, что я пила ацетон. Голова болит, глаза щиплет до сих пор. Ни камер в магазине, ни попыток сотрудниками выяснить, кто это сделал, нет. Только открыли двери пошире. Не знаю, нервы это или лёгкие, но на груди тяжесть. Ребёнок отвечает только: «Мне лучше».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кляп в рот: сибирячка устроила развратную фотосессию в стиле БДСМ
Жуткая контрабанда: китаец пытался вывезти из Новосибирска эмбрионы оленей
«Какие они красивые»: у какаду родились птенцы в Новосибирском зоопарке
«Ударил по голове»: двойник Нагиева выкинул сибирячку с ребенком из такси
«Солнца не видно»: в Новосибирской области пятый день полыхают леса
Его забрали из отлова: новосибирская дворняжка едет на ПМЖ в Германию
Чиновника уволили и отдали под суд за разглашение гостайны
«Комсомолка» вручила награды «Клиника года-2019» и «Доктор года- 2019»
Фасовал и продавал в городе: у сибиряка изъяли 100 грамм амфетамина
Ни дня покоя: что делать, если свекровь или теща не дают нормально жить
Под Новосибирском огонь из-за пала травы подобрался к поселку
В секс-шоп ворвался сибиряк с ломом
«Она была опытной»: парапланеристка врезалась в автомобиль на бердском аэродроме
Сибиряк, насмерть сбивший мужчину, сам сдался полиции через несколько часов
Андрей Травников: конкурс «Лидеры России» повысит эффективность реализации нацпроектов
Пошел по швам: в Новосибирске в квартире обрушился потолок
В Новосибирске загорелась девятиэтажка: есть пострадавшие
Отец года: новосибирец сделал во дворе скамейку для маленькой дочки
«Ужас, там же дети»: у новосибирской школы обнаружили труп
Две сибирячки подделали прописку 500 мигрантам
«Это было подло»: мать-одиночка опозорила в соцсетях новосибирца, пожаловавшегося на нее гаишникам
Наказали за громкую музыку: сибиряки замазали соседу дверь герметиком за нарушение тишины