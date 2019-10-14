2019-10-14T17:33:29+03:00
Общество

Кляп в рот: сибирячка устроила развратную фотосессию в стиле БДСМ

По словам фотографа, такая тематика в последнее время пользуется популярностью у моделей
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирский фотограф провел фотосессию в стиле БДСМ. Фото: Михаил РешетниковНовосибирский фотограф провел фотосессию в стиле БДСМ. Фото: Михаил Решетников
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Новосибирский фотограф Михаил Решетников — любит экспериментировать, и часто устраивает красивые фотосессии в необычных стилевых решениях. Не так давно сибиряк решил попробовать свои силы в съемке в формате «Пятьдесят оттенков серого».

По его словам, для него работа в такой тематике в новинку. Фото: Михаил Решетников

По его словам, для него работа в такой тематике в новинку. Фото: Михаил Решетников

— Очень многим девушкам нравится такая тематика, легкое доминирование или подчинение, все хотят новых ощущений. А в нашем городе как раз, почти одновременно, открылось два тематических отеля, оформленных в БДСМ стиле: с крестами, цепями, клетками, подвесами и так далее, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Решетников. — Моделью стала моя знакомая с мужем, она уже была как-то на моей съемке в качестве модели. Получилось все вот как: несколько месяцев назад я уже снимал интерьеры одного из этих отелей. Фотографии я выложил в сеть, и после этого желающие провести там съемку сами меня нашли. Их было много, но начать я решил с тех, с кем уже работал.

Фотограф уверяет - процесс очень личный и даже, в некотором смысле, интимный. Фото: Михаил Решетников

Фотограф уверяет - процесс очень личный и даже, в некотором смысле, интимный. Фото: Михаил Решетников

По словам фотографа, подобные съемки — процесс очень личный и даже, в некотором смысле, интимный. Поэтому на импровизированной съемочной площадке никого из персонала отеля не присутствовало. Это помогало паре в кадре чувствовать себя естественнее в окружающей их атмосфере.

Михаил уверяет, что именно на подобных съемках у людей самые искренние эмоции. Фото: Михаил Решетников

Михаил уверяет, что именно на подобных съемках у людей самые искренние эмоции. Фото: Михаил Решетников

— Локацию для фотосессии выбрал я, а одежду и реквизит — модель (некоторые составляющие костюма девушка принесла с собой), — рассказывает Михаил Решетников. — Для меня это был новый, нестандартный опыт, ведь я достаточно далек от этой тематики. Но именно на подобных съемках у людей самые искренние эмоции, их легко «ловить». Поэтому, я думаю, в моей практике будут еще съемки в этой стилистике, тем более — желающих, хоть отбавляй!

ИСТОЧНИК KP.RU

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