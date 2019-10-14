2019-10-14T15:55:38+03:00
Дом. Семья

Его забрали из отлова: новосибирская дворняжка едет на ПМЖ в Германию

Щенок находится на карантине и ждет, когда его заберет новая хозяйка
Екатерина КОМЯКОВА
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Мишку поймали "санитары" города, как опасную дворнягу.Мишку поймали "санитары" города, как опасную дворнягу.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
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Дворняжка по кличке Мишка, был изъят в этом году из отлова. Спасали собаку волонтеры, за судьбой собаки следила Галина Клебче из приюта Академгородка. Сейчас пес живет в зоогостинице в поселка Каменка, он находится на карантине, ведь ему уже нашли новых хозяев, причем из другой страны.

— Фотографию и историю Мишки увидела жительница Германии в соцсетях, она раньше жила в Новосибрске и активно помогала приюту Академгородка, — рассказывает сотрудница зоогостиницы Ольга. — Женщина сказала, что заберет Мишку к себе, и не ограничилась одними словами.

Сейчас Мишка находится на карантине, ему поставили все необходимые прививки для пересечения границы, сделали паспорт, поставили чип. В скором времени безродная дворняжка сменит гражданство.

Собака чипирована, скоро отправится в Германию. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Собака чипирована, скоро отправится в Германию.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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