«Ударил по голове»: двойник Нагиева выкинул сибирячку с ребенком из такси
Вечером в понедельник, 14 октября, водитель такси выкинул из машины молодую маму с ребенком. Видео появилось в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, как мужчина резко открывает дверь и вышвыривает сибиряков из такси.
— Во время поездки девушка поняла, что водитель приехал не тот, который был заявлен в анкете. Я задала вопрос напрямую водителю, почему он ездит под чужим лицом, — утверждает девушка в социальные сетях.
На этот вопрос водитель отреагировал агрессивно. Ребенка он вырвал из рук матери, а девушку ударил по голове.
Социальные сети возмутило такое поведение мужчины:
— Да его порвать можно только за то « что он ребенка в руки взял.
— Лицо примечательное. На Нагиева похож.
— Какая разница как себя вела девушка, это не дает никакого права применять физическую силу, тем более вышвыривать маленького ребенка. Мужик невменяемы. Это животное в обезьянник садить надо.
Двойник Нагиева выкинул женщину с ребенком из машины.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU