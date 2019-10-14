2019-10-14T16:40:39+03:00
Происшествия

«Ударил по голове»: двойник Нагиева выкинул сибирячку с ребенком из такси

Что стало причиной
Анна ПАШАГИНА
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Водитель, который выкинул женщину с ребенком на улице. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»Водитель, который выкинул женщину с ребенком на улице. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечером в понедельник, 14 октября, водитель такси выкинул из машины молодую маму с ребенком. Видео появилось в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, как мужчина резко открывает дверь и вышвыривает сибиряков из такси.

— Во время поездки девушка поняла, что водитель приехал не тот, который был заявлен в анкете. Я задала вопрос напрямую водителю, почему он ездит под чужим лицом, — утверждает девушка в социальные сетях.

На этот вопрос водитель отреагировал агрессивно. Ребенка он вырвал из рук матери, а девушку ударил по голове.

Социальные сети возмутило такое поведение мужчины:

— Да его порвать можно только за то « что он ребенка в руки взял.

— Лицо примечательное. На Нагиева похож.

— Какая разница как себя вела девушка, это не дает никакого права применять физическую силу, тем более вышвыривать маленького ребенка. Мужик невменяемы. Это животное в обезьянник садить надо.

Двойник Нагиева выкинул женщину с ребенком из машины.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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