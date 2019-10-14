«Какие они красивые»: у какаду родились птенцы в Новосибирском зоопарке
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило пополнение. Сразу три семьи попугаев принесли потомство. Детки появились в парах у лимоннохохлый какаду, молуккский какаду и белый какаду.
— Каждый вид обладает своим характером. Когда у наших какаду вылупились птенцы, для нас начался особый период. Было сокращено число сотрудников, которые могут входить в вольеры этих птиц. Даже уборку там могли проводить только те, кого птицы хорошо знали, — рассказала Елена Мелешко, заведующая отделом орнитологии.
Для какаду были созданы максимально комфортные условия. Фото: Новосибирский зоопарк.
Работники зоопарка старались создать максимально комфортные условия для молодых семей. Сейчас птиц трудно отличить от взрослых особей. Но родители не покидают своих чад: ухаживают за ними, приносят еду и аккуратно вычищают своим деткам перья.
Пользователей социальных сетей умилились снимкам подросших птенцов:
— Какие они красивые!
— Очень милые попугайчики.
— Пусть растут здоровыми и крепкими!
ИСТОЧНИК KP.RU