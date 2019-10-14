«Комсомолка» вручила награды «Клиника года-2019» и «Доктор года- 2019»

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-14T15:07:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Церемонию награждения лучших клиник города и докторов по мнению читателей издания «Комсомольская правда» провели в третий раз. Народное голосование на сайте издания длилось полгода: с марта по сентябрь. За это время мы опубликовали десятки материалов о клиниках нашего города и врачах, новейших методах лечения и достижениях в борьбе за человеческую жизнь.

— Часто журналистов корят: вы пишите о происшествиях в здравоохранении, а о достижениях медицины нет. «Комсомольская правда» уже три года поднимает имидж и привлекательность профессии врача — мы проводим конкурс среди клиник и специалистов. Право выбора отдали нашим читателям и слушателям, — отметила директор новосибирского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Галина Попова.

Помимо новосибирцев, свою позицию высказали представители экспертного сообщества, а также регионального министерства здравоохранения.

— Благодарю «Комсомолку» за то, что занимаетесь хорошим делом: пропагандируете правильную медицину, правильное к ней отношение. Большое спасибо участникам за то, что проявили смелость и поучаствовали в открытом голосовании, ведь это достаточно сложный процесс. В любом случае у нас здесь нет проигравших, — отметил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев.

Фоторепортаж с торжественной церемонии награждения победителей смотрите на нашем сайте в ближайшее время.

Партнерами мероприятия выступили: холдинг «Ариант», кейтеринг Анны Сидевич, натуральная косметика «Ламинария Шоп» и цветочный салон «Хочу букет».

ИСТОЧНИК KP.RU