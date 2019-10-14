2019-10-14T16:57:39+03:00
Происшествия

Жуткая контрабанда: китаец пытался вывезти из Новосибирска эмбрионы оленей

Однако жулика вовремя поймали сотрудники таможни
Анна ПАШАГИНА
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Эмбрион парнокопытного. Фото: Новосибирская таможня.Эмбрион парнокопытного. Фото: Новосибирская таможня.
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Гражданин Китая пытался вывезти из Новосибирска эмбрионы оленей. Мужчина сложил их в бутылки из под йогурта.

— Таможенную службу насторожили бутылочки, а когда увидели их содержимое, то сразу же отправили на экспертизу, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Татьяна Супжанова, специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни.

Мужчину задержали и завели административное дело. Ему пришлось выплатить штраф в размере 1500 тысячи рублей.

/Чучело редкого крокодила. Фото: Новосибирская таможня.

/Чучело редкого крокодила. Фото: Новосибирская таможня.

Не только части животных, но и чучела редких вымирающий видов крокодилов пытались переправить через границу. За 9 месяцев 2019 года по факту правонарушений было заведено 786 дел.

— По причине нарушения таможенного законодательства у граждан было изъято 18,5 тысяч сигарет, 110 сигар, 152 литра алкоголя, 97 единицы различного оружия (15 электрошоковых устройств, 51 кастет, 19 ножей, 5 сурикенов, 1 нунчаку, 2 дубинки), — сообщают в пресс-службе Новосибирской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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