2019-10-14T14:13:36+03:00
Происшествия

Фасовал и продавал в городе: у сибиряка изъяли 100 грамм амфетамина

За это мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске у мужчины изъяли около 100 грамм амфетамина. Фото: ГУ МВД по НСОВ Новосибирске у мужчины изъяли около 100 грамм амфетамина. Фото: ГУ МВД по НСО
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В Новосибирске задержали подозреваемого в торговле психотропными веществами. Мужчина продавал амфетамин на территории города.

Наркоторговцем оказался 33-летний житель Центрального района города. Его удалось задержать при поддержке отряда спецназначения назначения «Гром» регионального главка МВД России у одного из домов по улице Тимирязева в Заельцовском районе Новосибирска.

Задержанный наркотороговец оказался жителем Центрального района Новосибирска. Фото: ГУ МВД по НСО

Задержанный наркотороговец оказался жителем Центрального района Новосибирска. Фото: ГУ МВД по НСО

При осмотре квартиры, в которой он проживал, сотрудники полиции изъяли приготовленный к сбыту амфетамин массой почти 96 граммов. И более 4 граммов этого же вещества было обнаружено правоохранителями при личном осмотре в карманах куртки мужчины. Установлено, что подозреваемый фасовал оптовые партии наркотиков на более мелкие, которые потом и продавал в разных районах Новосибирска.

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по НСО

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по НСО

— По данному факту следователем Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За данное преступление мужчине может грозить до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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