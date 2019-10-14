Ни дня покоя: что делать, если свекровь или теща не дают нормально жить
Родители зачастую не воспринимают молодую семью всерьез и нарушают их личные границы. Мотивируют они это тем, что просто хотят помочь, и недоумевают, почему отношения у молодых вдруг не ладятся. Атмосфера в семье накаляется, недопонимание растет, как итог - молодая семья распадается.
Протоиерей Андрей Ромашко дает совет, как жить дружно со всеми членами семьи.
Свекровь или теща жизни не дает. Что делать?.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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