«Она была опытной»: парапланеристка врезалась в автомобиль на бердском аэродроме

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-14T10:10:49+03:00

У девушки – перелом крестца, она находится в больнице

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В воскресенье, 13 октября, на аэродроме «Бердск-Южный» пилоты завершали летный сезон, и без ЧП увы, не обошлось: пострадала одна из парапланеристок.

- Днем шли самые обычные полеты, - рассказала Ольга Никифорова, администратор клуба «Командор». - Сам момент ЧП я не видела и точно не могу сказать, что парапланеристке из другого клуба помешало приземлиться. Знаю только, что нисходящий поток отнес ее прямо на стоявшее на поле авто: девушка сильно ударилась о машину.

Возможно, сибирячка не рассчитала траекторию полета, и, увы, серьезно пострадала:

- Девушка сейчас находится в больнице: врачи диагностировали у нее перелом крестца, - продолжает Ольга Никифорова.

ИСТОЧНИК KP.RU