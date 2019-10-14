2019-10-14T10:10:49+03:00
Происшествия

«Она была опытной»: парапланеристка врезалась в автомобиль на бердском аэродроме

У девушки – перелом крестца, она находится в больнице
Татьяна СОЛОВОВА
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Параплан девушки унесло на машину.Параплан девушки унесло на машину.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В воскресенье, 13 октября, на аэродроме «Бердск-Южный» пилоты завершали летный сезон, и без ЧП увы, не обошлось: пострадала одна из парапланеристок.

- Днем шли самые обычные полеты, - рассказала Ольга Никифорова, администратор клуба «Командор». - Сам момент ЧП я не видела и точно не могу сказать, что парапланеристке из другого клуба помешало приземлиться. Знаю только, что нисходящий поток отнес ее прямо на стоявшее на поле авто: девушка сильно ударилась о машину.

Возможно, сибирячка не рассчитала траекторию полета, и, увы, серьезно пострадала:

- Девушка сейчас находится в больнице: врачи диагностировали у нее перелом крестца, - продолжает Ольга Никифорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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