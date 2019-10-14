Андрей Травников: конкурс «Лидеры России» повысит эффективность реализации нацпроектов
На оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о старте конкурса «Лидеры России». Состязание проходит уже в третий раз. В этом году конкурс будет посвящен повышению эффективности реализации национальных проектов, подчеркнул Андрей Травников.
— Новосибирская область по количеству участников, финалистов и победителей — в лидерах среди сибирских регионов. В 2017 и 2018 годах от нашего региона в конкурсе участвовало по пять тысяч человек. 19 новосибирцев дошли до финала, 8 наших земляков вошли в сотню победителей, — напомнил Андрей Травников.
«Лидеры России» подтолкнул к появлению и развитию новых региональных проектов: «Кадры 54», «Команда региона» и других. Они направлены на формирование управленческого резерва Новосибирской области. Губернатор дал поручение главам муниципалитетов, руководителям органов государственной власти проинформировать жителей о проведении этого конкурса.
— У нас уже есть опыт, когда мы опираемся на компетенции полуфиналистов и финалистов «Лидеров России», используем их наработки для того, чтобы решать важные региональные задачи. Безусловно, опыт амбициозных, компетентных, энергичных людей, которые примут решение участвовать в третьем конкурсе «Лидеры России» — опыт, направленный на более эффективную реализацию национальных проектов, будет полезен и востребован с нашей стороны, — отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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