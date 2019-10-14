Пошел по швам: в Новосибирске в квартире обрушился потолок

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-14T08:44:15+03:00

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ЧП случилось сегодня утром в доме по адресу улица Мира, 18. В трехэтажном здании в одной из квартир на верхнем этаже обрушился потолок. Конструкция, предположительно из-за ветхости состояния, упала на натянутый в квартире натяжной потолок и порвала его.

— Вызов поступил сегодня утром, в квартире на третьем этаже обрушился потолок, — сообщают в ЖУЭ №86.

— Звонок поступил в 7.20, произошел провал чердачного перекрытия, — подтвердила информацию начальник ЖЭУ Евгения Чапаева. — Мы уже переговорили с собственником, получили разрешение на дальнейшие «раскопки» перекрытий. Это значит — надо посмотреть и разобрать перекрытия, чтобы понять насколько они целы, заменить их. Сегодня в 14 часов встречаемся с собственником и решаем — как поступить дальше. Если у жильцов будет возможность переехать на время ремонта к родственникам, они переедут, если нет — будет предоставлено резервное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU