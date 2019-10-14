2019-10-14T08:43:11+03:00
Происшествия

В Новосибирске загорелась девятиэтажка: есть пострадавшие

Новосибирец успел надышаться дымом в своей квартире
Татьяна СОЛОВОВА
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Загорелась квартира на 7 этаже.Загорелась квартира на 7 этаже.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В понедельник, 14 октября, помощь пожарных понадобилась в Кировском районе: там вспыхнула девятиэтажка на улице Зорге, 197.

- Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, - сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - На месте уже работают пожарные и «Скорая помощь».

Увы, но без пострадавших во время ЧП не обошлось:

- Из задымлённой квартиры вывели одного человека: он находится в сознании, однако успел надышаться гарью, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей сочувствуют в соцсетях всем, кого коснулось ЧП:

- Страшно, не дай бог. Бедные люди, квартира вся выгорела.

- Жуткая вещь! У меня соседи сгорели по осени: двое погибли, выжила только бабушка, которая ходила в магазин.

- И соседи пострадали, все залито водой, - пишут комментаторы.

В Новосибирске вспыхнула девятиэтажка.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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