2019-10-14T08:00:20+03:00
Происшествия

«Ужас, там же дети»: у новосибирской школы обнаружили труп

Предположительно, у мужчины случился инфаркт
Татьяна СОЛОВОВА
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Очевидцы предполагают, что у сибиряка не выдержало сердце.Очевидцы предполагают, что у сибиряка не выдержало сердце.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Утром в понедельник, 14 октября, в Октябрьском районе случилось ЧП: там у школы №16 на улице Добролюбова, 113 обнаружили труп мужчины. Об этом новосибирцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- По словам очевидцев, предположительно, у умершего новосибирца случился инфаркт», — рассказывают в новосибирской службн эвакуации «АСТ-54». - На место оперативно выехали сотрудники полиции для установления личности потерпевшего и выяснения обстоятельств произошедшего.

Пользователи соцсетей обсуждают произошедшее в комментариях:

- То на берегу, то во дворе...

- Ужас, там же дети! Они не должны такое видеть!

- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

- Не вытерпел жизни, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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