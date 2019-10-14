«Ужас, там же дети»: у новосибирской школы обнаружили труп
Утром в понедельник, 14 октября, в Октябрьском районе случилось ЧП: там у школы №16 на улице Добролюбова, 113 обнаружили труп мужчины. Об этом новосибирцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- По словам очевидцев, предположительно, у умершего новосибирца случился инфаркт», — рассказывают в новосибирской службн эвакуации «АСТ-54». - На место оперативно выехали сотрудники полиции для установления личности потерпевшего и выяснения обстоятельств произошедшего.
Пользователи соцсетей обсуждают произошедшее в комментариях:
- То на берегу, то во дворе...
- Ужас, там же дети! Они не должны такое видеть!
- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
- Не вытерпел жизни, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU