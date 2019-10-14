Отец года: новосибирец сделал во дворе скамейку для маленькой дочки
Сибиряк построил скамейку для своей дочки. Такой подарок мужчина сделал в честь дня рождения ребенка.
— Моей дочке исполняется скоро год, и я захотел сделать ей приятное, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Александр Ханджанов. — Я сам кузнец сварщик, поэтому проект разработал сам.
На воплощение идеи у Александра ушел месяц. Он сам нарисовал эскиз, и за свой счет выполнил всю работу. Такая «ювелирная» работа не первая в коллекции сибиряка. Свой подъезд он тоже облагородил — сделал кованые перила с журавлями.
— Я не боюсь, что мою лавочку снесут. С ЖЭУ я договорился, они свое добро дали. Буду следить за лавочкой, чтобы никто не испортил ее, — говорит Александр.
Кованая лавочка украшение двора. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Теперь кованая лавочка во дворе на улице Петухова главная достопримечательность. С ней фотографируются как взрослые, так и дети.
В социальных сетях новосибирцы не смогли удержаться от похвалы кузнеца:
— Мужчина красавец! Золотые руки!
— Молодец, вот с кого надо пример брать!
— По больше бы таких людей , как вы!
ИСТОЧНИК KP.RU