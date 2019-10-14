2019-10-14T08:10:42+03:00
Общество

Отец года: новосибирец сделал во дворе скамейку для маленькой дочки

И теперь будет следить, чтобы ее никто не разрушил
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Александр вместе с семьей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Александр вместе с семьей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Изменить размер текста:

Сибиряк построил скамейку для своей дочки. Такой подарок мужчина сделал в честь дня рождения ребенка.

— Моей дочке исполняется скоро год, и я захотел сделать ей приятное, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Александр Ханджанов. — Я сам кузнец сварщик, поэтому проект разработал сам.

На воплощение идеи у Александра ушел месяц. Он сам нарисовал эскиз, и за свой счет выполнил всю работу. Такая «ювелирная» работа не первая в коллекции сибиряка. Свой подъезд он тоже облагородил — сделал кованые перила с журавлями.

— Я не боюсь, что мою лавочку снесут. С ЖЭУ я договорился, они свое добро дали. Буду следить за лавочкой, чтобы никто не испортил ее, — говорит Александр.

Кованая лавочка украшение двора. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Кованая лавочка украшение двора. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Теперь кованая лавочка во дворе на улице Петухова главная достопримечательность. С ней фотографируются как взрослые, так и дети.

В социальных сетях новосибирцы не смогли удержаться от похвалы кузнеца:

— Мужчина красавец! Золотые руки!

— Молодец, вот с кого надо пример брать!

— По больше бы таких людей , как вы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пошел по швам: в Новосибирске в квартире обрушился потолок
В Новосибирске загорелась девятиэтажка: есть пострадавшие
«Ужас, там же дети»: у новосибирской школы обнаружили труп
Две сибирячки подделали прописку 500 мигрантам
«Это было подло»: мать-одиночка опозорила в соцсетях новосибирца, пожаловавшегося на нее гаишникам
Наказали за громкую музыку: сибиряки замазали соседу дверь герметиком за нарушение тишины
Водитель вышел, пошатываясь: в Новосибирске внедорожник взял на таран стройплощадку
«Можно залипнуть»: Елена Яткина станцевала тверк в стиле робота
Смялся капот и отлетел бампер: в Новосибирске произошла массовая авария с участием трех машин
Мусор, самострой и дикие водители: Илья Варламов назвал Новосибирск одним из худших городов в России
В Новосибирске молодой водитель сбил маму с годовалой дочкой в коляске
Автомобилисты жалуются на жуткий дым на трассе под Новосибирском
Прыжки самолета и штурм поезда: китайцы в Сибири учатся бороться с террористами
Переходил дорогу: в Новосибирске подросток попал под колеса «Лады»
Под Новосибирском автомобилист насмерть сбил мужчину и уехал
«Пчелка Майя»: сибиряков в метро рассмешила женщина в желтом костюме
Сибирь прощается с хоккеистом Самвелом Мнацяном: болельщики собрали деньги на памятник
Сбил и уехал: в Новосибирске разыскивают водителя, наехавшего на пешехода
«Прыткая козочка»: сибирячка показала откровенный танец на высоких каблуках
Новосибирск заволокло дымом из-за пожаров в области
Автовышка налетела на маршрутное такси, пострадало пять человек
Тамерлан в руках МВД: полиция задержала рэкетиров, из-за которых произошла стрельба на новосибирском рынке
Актер из «Полицейского с Рублевки» просит помочь больному новосибирскому артисту
МВД накрыло сделку по продаже «дизайнерских» наркотиков
Как Ленин: вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выставила в соцсети фото с бревном
Дым над «Аурой» устроил переполох, а в ТЦ просто готовили еду