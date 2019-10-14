Отец года: новосибирец сделал во дворе скамейку для маленькой дочки

СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-14T08:10:42+03:00

И теперь будет следить, чтобы ее никто не разрушил

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Сибиряк построил скамейку для своей дочки. Такой подарок мужчина сделал в честь дня рождения ребенка.

— Моей дочке исполняется скоро год, и я захотел сделать ей приятное, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Александр Ханджанов. — Я сам кузнец сварщик, поэтому проект разработал сам.

На воплощение идеи у Александра ушел месяц. Он сам нарисовал эскиз, и за свой счет выполнил всю работу. Такая «ювелирная» работа не первая в коллекции сибиряка. Свой подъезд он тоже облагородил — сделал кованые перила с журавлями.

— Я не боюсь, что мою лавочку снесут. С ЖЭУ я договорился, они свое добро дали. Буду следить за лавочкой, чтобы никто не испортил ее, — говорит Александр.

Кованая лавочка украшение двора. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Теперь кованая лавочка во дворе на улице Петухова главная достопримечательность. С ней фотографируются как взрослые, так и дети.

В социальных сетях новосибирцы не смогли удержаться от похвалы кузнеца:

— Мужчина красавец! Золотые руки!

— Молодец, вот с кого надо пример брать!

— По больше бы таких людей , как вы!

ИСТОЧНИК KP.RU