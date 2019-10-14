2019-10-14T06:50:57+03:00
Общество

«Это было подло»: мать-одиночка опозорила в соцсетях новосибирца, пожаловавшегося на нее гаишникам

Женщина утверждает, что у нее нет такой крупной суммы
Алена КУЛЕШОВА
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Возмущенная выписанным штрафом сибирячка оставила гневное письмо на автомобиле. Фото: chpnovosibirskВозмущенная выписанным штрафом сибирячка оставила гневное письмо на автомобиле. Фото: chpnovosibirsk
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В группе в Instagram «ЧП Новосибирск» появилась фотография необычного объявления, оставленного на лобовом стекле автомобиля. Судя по всему, автор этих строк — молодая мама, которая осталась крайне недовольна тем, что получила штраф за неправильную парковку.

— Человек, который сообщил о моей машине в ГИБДД — это было низко и подло. Можно же было просто позвонить, ведь телефон был под стеклом, — пишет женщина в своем объявлении. — Теперь я, мать-одиночка с 8-месячным младенцем получила штраф в 5000 рублей. А у меня просто нет таких денег, чтобы его оплатить!

Однако на этом автор объявления не остановилась. Дальше в тексте появились слова угроз и достаточно жутких пожеланий, которые женщина адресовала своему обидчику.

Эта история вызвала противоречивую реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые из них встали на сторону молодой мамы, отметив, что не стоило заставлять ее платить такой большой штраф, а некоторые уверены, что если правила дорожного движения существуют, то соблюдать их обязаны все:

— А вдруг у нее что-то случилось? Можно же было по-человечески вопрос решить.

— Есть правила и они для всех одинаковые.

— Я понимаю возмущение девушки, но можно было обойтись и без таких угроз и проклятий.

— Я на стороне девушки, ведь можно было правда просто позвонить, особенно, если живете в одном дворе, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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