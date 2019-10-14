2019-10-14T05:56:42+03:00
Общество

Наказали за громкую музыку: сибиряки замазали соседу дверь герметиком за нарушение тишины

Эта история вызвали противоречивую реакцию у пользователей соцсетей
Алена КУЛЕШОВА
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Жильцы дома замазали соседу дверь герметиком за нарушение тишины. Фото: Кадр из видеоЖильцы дома замазали соседу дверь герметиком за нарушение тишины. Фото: Кадр из видео
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В Новосибирске уставшие от громкой музыки жильцы одного из домов нашли весьма оригинальный способ борьбы с соседями-меломанами. Они замазали одному такому хозяину квартиры входные двери герметиком, чтобы проучить его. Момент свершения столь необычной мести попал на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде. Позже ролик оказался в сети.

— Пользователь, который прислал видео, утверждает, что таким образом проучили фаната, который любит включать звук на полную, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Он также утверждает, что возмездие за дневные музыкальные композиции пришли вершить ночью.

Эта история вызвала противоречивую реакцию у пользователей соцсетей. Многие из них встали на сторону уставших соседей, отметив, что любитель музыки получил по заслугам. А некоторые хоть и не поддерживали бесцеремонность фаната громких композиций, все же были уверены, что такие методы борьбы — это слишком, ведь тоже являются серьезным правонарушением:

— Можно ведь бороться с подобными вещами законными методами. А не самому становиться нарушителем.

— А есть люди, которые только так и понимают! Словами до них не дойдет.

— Иногда жалобы не помогают, вот и приходится действовать.

— А мне кажется, у нормального человека даже мысль бы не возникла так решать проблемы, — пишут люди в комментариях под постом.

Сибиряки замазали соседу дверь герметиком за нарушение тишины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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