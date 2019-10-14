Водитель вышел, пошатываясь: в Новосибирске внедорожник взял на таран стройплощадку

СЕГОДНЯ 04:34 2019-10-14T05:01:49+03:00

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Утром 14 октября на улице Промышленная 26 в Новосибирске произошло ДТП: Honda CR-V, снеся заграждение, влетела на место ремонтных работ. Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.

Они же сообщают, что водитель японского внедорожника покинул свою машину изрядно покачиваясь. Комментаторы считают, что такая походка мужчины вызвана не пьянством за рулём, а является последствием ДТП.

- Конечно пошатываясь. Попробуй так залететь и выйти ровной походкой, - пишет один из комментаторов.

Местные жители говорят, что на Промышленной постоянно ведутся ремонтные работы.

- Многострадальная Промышленная. Сколько себя помню, её всегда перекапывали, - пишет один из пользователей социальных сетей

- Да это полный мрак, товарищи! Этот участок уже делают больше месяца, - подтверждает его слова другой комментатор.

Пока нет никаких данных, почему водитель внедорожника не заметил место проведения ремонтных работ, а также какого его состояние после аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU