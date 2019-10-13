Смялся капот и отлетел бампер: в Новосибирске произошла массовая авария с участием трех машин

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-13T19:13:43+03:00

В Новосибирске столкнулись сразу три автомобиля. Фото: Кадр из видео

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал

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Вечером, 13 октября, в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария. Там дорогу не поделили сразу три автомобиля.

— На перекрестке у дома №11, на улице Фабричной столкнулись универсал «Honda Accord» и седаны «Toyota Corolla» и отечественная «Волга» ГАЗ-31, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — От удара у Хонды замялся капот и слетел бампер, у «Короллы» повреждения передний части: бампера, передних фар. У Волги пострадала задняя часть.

Информации о пострадавших никто не из подписчиков паблика не сообщал.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что на этом участке аварии происходят достаточно часто:

— Это все происходит потому, что плохо следят за водителями.

— Странно, что такие сильные повреждения на машинах.

— Потому что все носятся как угорелые по дороге, — пишут подписчики паблика.

В Новосибирске произошла массовая авария с участием трех автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU