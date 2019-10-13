Смялся капот и отлетел бампер: в Новосибирске произошла массовая авария с участием трех машин
Вечером, 13 октября, в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария. Там дорогу не поделили сразу три автомобиля.
— На перекрестке у дома №11, на улице Фабричной столкнулись универсал «Honda Accord» и седаны «Toyota Corolla» и отечественная «Волга» ГАЗ-31, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — От удара у Хонды замялся капот и слетел бампер, у «Короллы» повреждения передний части: бампера, передних фар. У Волги пострадала задняя часть.
Информации о пострадавших никто не из подписчиков паблика не сообщал.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что на этом участке аварии происходят достаточно часто:
— Это все происходит потому, что плохо следят за водителями.
— Странно, что такие сильные повреждения на машинах.
— Потому что все носятся как угорелые по дороге, — пишут подписчики паблика.
В Новосибирске произошла массовая авария с участием трех автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU